إيطاليا تحتكر نحو 70 % من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة

أنتجت إيطاليا 4.1 مليون طن من المعكرونة في عام 2024 بما يعادل 69% من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي البالغ 6 ملايين طن.

وتتفوق إيطاليا التي تشتهر عالميا بطبق المعكرونة، بفارق كبير عن أقرب منافسيها من منتجي هذه المادة، إسبانيا التي تنتج 367 ألف طن أي بنسبة 6 % من إجمالي انتاج الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات نشرها اليوم الجمعة مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات).

وتأتي ألمانيا في المركز الثالث بـ290 ألف طن.

ومع أن قيمة إنتاج المعكرونة زادت بنسبة 3% في 2024 لتبلغ 9.1 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي إلا أن حجم الإنتاج شهد تراجعا بنسبة 5% بالمقارنة مع عام 2023.

ويتم تصدير أكثر من نصف الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي، حيث جاءت إيطاليا في المركز الأول بتصديرها 2.9 مليون طن، أي ما يعادل 77% من إجمالي الصادرات متقدمة على إسبانيا التي صدرت 131 ألف طن بنسبة 5%.

واستوردت المانيا وحدها 468 مليون طن من المعكرونة أي 28% من إجمالي الواردات، تليها فرنسا بـ372 مليون طن وبنسبة 22%.