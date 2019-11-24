إسبانيا تهزم كندا وتتوج ببطولة كأس ديفيز للتنس

تغلبت إسبانيا على كندا لتفوز بلقبها السادس في بطولة كاس ديفيز لفرق التنس اليوم الأحد، وذلك بعد فوز روبرتو باوتيستا اجوت على فيليكس أوجر الياسيم 7 / 6 و6 / 3، ورافاييل نادال على دينيس شابوفالوف 6 / 3 و7 / 6.

وفاز باوتيستا بأول مجموعة على الياسيم في 54 دقيقة وانتهت 7 / 6 (7 / 3).

وبعد ذلك تقدم 3 / صفر في المجموعة الثانية، ورغم أن الياسيم قاتل للعودة، فاز باوتيستا بالمجموعة الثانية 6 / 3 ليعطي إسبانيا التقدم 1 / صفر.

هذا الفوز مهد الطريق لنادال، الذي لم يخسر في أي مباراة في منافسات الفردي بكأس ديفيز منذ 2004، ليمنح إسبانيا أول ألقابها منذ 2012.