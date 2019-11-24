 إسبانيا تهزم كندا وتتوج ببطولة كأس ديفيز للتنس - بوابة الشروق
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إسبانيا تهزم كندا وتتوج ببطولة كأس ديفيز للتنس

د ب أ
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 11:41 م | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 11:41 م

تغلبت إسبانيا على كندا لتفوز بلقبها السادس في بطولة كاس ديفيز لفرق التنس اليوم الأحد، وذلك بعد فوز روبرتو باوتيستا اجوت على فيليكس أوجر الياسيم 7 / 6 و6 / 3، ورافاييل نادال على دينيس شابوفالوف 6 / 3 و7 / 6.

وفاز باوتيستا بأول مجموعة على الياسيم في 54 دقيقة وانتهت 7 / 6 (7 / 3).

وبعد ذلك تقدم 3 / صفر في المجموعة الثانية، ورغم أن الياسيم قاتل للعودة، فاز باوتيستا بالمجموعة الثانية 6 / 3 ليعطي إسبانيا التقدم 1 / صفر.

هذا الفوز مهد الطريق لنادال، الذي لم يخسر في أي مباراة في منافسات الفردي بكأس ديفيز منذ 2004، ليمنح إسبانيا أول ألقابها منذ 2012.


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