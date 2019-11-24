يوسف يحذر لاعبيه من انتفاضة المنافس.. وسيسيه وقمر يقودان الهجوم



يدخل الاتحاد السكندرى فى الخامسة والنصف من مساء اليوم، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على نظيره المحرق البحرينى، فى إياب مباريات دور الـ16 للبطولة العربية على كأس محمد السادس.



ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى خلال المباراة إلى حسم نتيجة المباراة بعد الفوز فى مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، وحرص يوسف على عقد جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص للخروج بنتيجة إيجابية تساهم فى تأهل الفريق إلى دور الثمانية.



وحذر يوسف لاعبيه من الاستهتار والتهاون اعتمادا على انتهاء مباراة الذهاب بهدفين، وضرورة التركيز والالتزام بالتعليمات خاصة أن الفريق البحرينى يجيد على ملعبه بعدما نجح فى إقصاء بطل الجزائر وفاز عليه بهدفين دون رد فى مباراة العودة رغم هزيمته فى مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.



واستعد الاتحاد لمواجهة المحرق بإقامة معسكر مغلق فى السعودية لمدة أربعة أيام خاض خلاله تجربة ودية أمام الوحدة السعودى وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.



ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عماد السيد، خط الدفاع: أسامة العزب ــ محمود رزق ــ محمد أنور ــ السيد سالم، خط الوسط: أحمد نبيل مانجا ــ أحمد رفعت ــ نور السيد ــ أيمانويل اوكوى ــ رزاق سيسيه.

خط الهجوم: خالد قمر.



فى المقابل يدخل المحرق البحرينى اللقاء سعيا لتحقيق الفوز وتعويض نتيجة لقاء الذهاب، ورصدت إدارة النادى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم على الفوز والتأهل لدور الثمانية، كما تمت خلال الايام الماضية عمليات شحن لجماهير النادى لحضور المباراة ومؤازرة الفريق امام بطل مصر.