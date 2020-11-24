 عمرو أديب: الأجيال الجديدة تحتاج جرعات وطنية - بوابة الشروق
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عمرو أديب: الأجيال الجديدة تحتاج جرعات وطنية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 2:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 2:16 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأجيال الجديدة تحتاج جرعات وطنية، مشيرًا إلى أن الأجيال السابقة كانت تستمد الوطنية من الأغاني والحروب والأفلام والأعمال الفنية.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الاثنين، أن متحف القوات الجوية والقوات المسلحة موجودة ومتاحة للجميع، مشيرًا إلى أهمية إرسال أولياء الأمور أبنائهم إلى المتاحف.

وأوضح أن المتاحف تساعد في فهم الأطفال للتاريخ كله والحصول على كمية كبيرة من المعلومات، فضلًا عن أنها تمنح الطفل جرعة فخر وزهو، مؤكدًا أنها تغير الشخصية تغييرًا كاملًا وشاملًا.

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