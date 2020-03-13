باكستان تسجل 2954 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 379 ألفا و883 حالة، وذلك عقب تسجيل 2954 إصابة جديدة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7 آلاف و744 حالة، وذلك عقب تسجيل 48 حالة وفاة جديدة.. مضيفا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 331 ألفا و760 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.