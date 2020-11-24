مشاكل في شبكة فودافون ألمانيا تؤثر على أكثر من 100 ألف عميل

حدثت مشاكل خطيرة في شبكة فودافون للاتصالات النقالة في ألمانيا، وقال متحدث باسم الشركة اليوم الاثنين إن هذه المشاكل أدت إلى أن أكثر من 100 ألف عميل لم يتمكنوا من استخدام الشبكة بشكل مؤقت أو لم يتمكنوا من استخدامها بالجودة المعتادة.

وأعلن الموقع الإلكتروني للشركة الواقعة في مدينة دوسلدورف عن حدوث قيود تتجاوز الحدود المحلية في استخدام البيانات النقالة والاتصالات الهاتفية.

وذكرت الشركة أن السبب هو عطل أحد عناصر التحكم المركزي لمقرات فودافون في ميونخ وفرانكفورت وبرلين، الأمر الذي جعل العملاء المتضررين لا يتمكنون من تسجيل الدخول إلى الشبكة أو إنشاء روابط بيانات، واعتذرت الشركة للعملاء المتضررين عن هذه الإزعاجات.

وأوضح المتحدث أن العطل ظهر في الساعة الثانية إلا عشر دقائق بعد ظهر اليوم، واعتبارا من الساعة الثالثة والنصف، بدأت الشركة في إدخال العملاء إلى الشبكة بطريقة خاضعة للرقابة، وذلك قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته اعتبارا من الساعة الخامسة.

ويعمل الخبراء التقنيون لدى الشركة بوتيرة سريعة لتحليل سبب العطل وإزالته بشكل مستدام، وذكر المتحدث أنه سيتم مراقبة عناصر الشبكة بشكل دقيق للغاية خلال الليلة الحالية وصباح الغد.

كان فرع شركة اتصالات الهاتف المحمول البريطانية العملاقة فودافون في ألمانيا أعلن في وقت سابق تسجيل "قيود كبيرة" على خدمات إنترنت الأجهزة المحمولة والاتصالات في مختلف أنحاء ألمانيا.

وقالت شركة فودافون دويتشلاند إن المشكلات شملت خدمات الأجيال الثاني والثالث والرابع للاتصالات إلى جانب تطبيق ماين فودافون وخدمات الإنترنت الخاصة بها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات الهاتف المحمول الأخرى في ألمانيا بما في ذلك دويتشه تيليكوم وأو.تو التابعة لشركة تيليفونيكا الإسبانية عانت من توقف خدماتها أيضا، بحسب التقارير الإعلامية.

ولم تكشف فودافون دويتشلاند عن المزيد من التفاصيل وقالت إنها ستنشر تحديثا للموقف بمجرد توافر مزيد من المعلومات.