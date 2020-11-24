سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا: ملتزمون بدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته

أكد سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا لدى لبنان، التزام بلادهم بدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته على مختلف الأصعدة، خاصة في مجال مراقبة الحدود وضبطها.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية اللبنانية، والذي عُقد برئاسة قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، والسفير البريطاني كريس رامبلنج، والسفيرة الكندية شانتال شاستناي.



وأثنى السفراء الثلاثة على دور الجيش اللبناني في حفظ أمن الحدود ومكافحة أعمال التهريب ومحاولات التسلل، مشيرين إلى أن القوات المسلحة اللبنانية قدمت أداء متميزا في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظا على أمن لبنان واستقراره.



من جانبه، ثمن قائد الجيش اللبناني جهود الضباط والعسكريين في حفظ الأمن خلال المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان المليئة بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية، متوجها بالشكر إلى السلطات الأمريكية والبريطانية والكندية على مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج (قوات) الحدود البرية، وعلى دعمها المستمر لمساعدة الجيش اللبناني في مراقبة الحدود وضبطها بفاعلية.