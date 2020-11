ترامب يوجه فريقه للتعاون مع بايدن خلال المرحلة الانتقالية

أبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، الرئيس المنتخب جو بايدن، رسميًا بأنه فائز بالانتخابات، مشيرة إلى أنه سيتلقى الأموال اللازمة؛ وفقًا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

ومن جانبه وجه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فريقه للتعاون مع الرئيس المنتخب جو بايدن، خلال المرحلة الانتقالية، متوجهًا بالشكر لرئيسة إدارة الخدمات العامة، إيميلي مورفي على تفانيها وولاءها لأمريكا.

وأضاف في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء: «من أجل مصلحة بلدي، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء نفسه».

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...