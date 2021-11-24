السجن 15 سنة للمتهمين بخطف طفل من أمه بمستشفى أبو الريش

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة المتهمين بخطف طفل من أمه من داخل مستشفى أبو الريش بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وخالد عبد الرحمن سالم، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وأسندت جهات التحقيق، للمتهمين تهمة خطف طفل من مستشفى أبو الريش، حيث استمعت إلى شهادة والدة رضيع خطف منها يوم 21 مارس الماضي، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال، لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلة صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وحينما عادت تبينت خطفها الطفل.

وأقرت المتهمة باختطاف طفل من مستشفى أبو الريش، لرغبتها في تربية طفل لعدم قدرتها على الإنجاب، "نفسي أسمع كلمة ماما.. من ساعة ما اتجوزت وأنا أشعر دائماً بالوحدة"، فيما أنكر زوج المتهمة ما نسب إليه من اتهام مدعيا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمته أنه نجل شقيقتها لتربيته، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح فيها نسب الطفل إليه.