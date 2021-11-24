متحدث الحكومة: منح جرعة لقاح كورونا الثالثة اعتبارا من 1 ديسمبر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مضي 6 أشهر فأكثر على تاريخ الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ شرط أساسي للحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح.

وأعلن سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الحكومة تبدأ في منح الجرعة الثالثة للمواطنين اعتبارًا من 1 ديسمبر، موضحًا أن الدولة تعمل على تعديل الموقع الإلكتروني للسماح لكل الفئات المستحقة للجرعة الثالثة بالتسجيل.

وأشار إلى أن التعديل الجديد سيختصر البيانات قدر الإمكان لتيسير تسجيل الراغبين في الحصول على جرعة لقاح كورونا الثالثة من الفئات المستهدفة، مؤكدًا على تقليل عدد البيانات المطلوبة من تلك الفئات.

وذكر متحدث الوزراء أن مستخدم الموقع الإلكتروني سيلاحظ الفرق عن التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة، قائلًا إن التسجيل لن يستغرق أكثر من 3 دقائق للتيسير على المسجلين وكوادر وزارة الصحة.

ووافقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على إعطاء المواطنين جرعة ثالثة معززة ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محليًا ودوليًا، وتمت الموافقة على مقترح تعزيز المناعة ضد فيروس كوفيد19باستخدام الجرعة الثالثة المعززة.