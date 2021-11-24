محافظ مطروح: إطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الاعدادي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية؛ للكشف عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الاعدادي بمدارس مطروح للعام الرابع على التوالي، ضمن مبادرة 100 مليون صحة؛ لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأوضحت الدكتورة سارة عبدالفتاح مدير التأمين الصحي بمطروح، أن المبادرة يتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور العناني إسماعيل مدير عام التأمين الصحي لشمال غرب الدلتا العامة للتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالمحافظة.

وبينت أن المبادرة تستهدف الكشف على ١٣٠٨٥ طالبا في ١٦٢ مدرسة، ومعهد أزهري على مستوى المحافظة من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى للكشف عن فيروس سي، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بين الطلاب.

وأشارت إلى أن التحاليل تتم في سرية تامة وبدون تدخل من أي عضو خارج فريق المسح والحالات التي يتأكد من إيجابيتها يتم التواصل معها وعرضها على مركز الكبد بعيادة التامين الصحي؛ لاستكمال الفحوصات والتحاليل وصرف العلاج والمتابعة مع العيادة بالمجان.

ومن جانبه، أكد محافظ مطروح، على تقديم الدعم التيسيرات لإنجاح أعمال الحملة بمدارس مطروح وتذليل أي عقبات؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منها والاطمئنان على صحة أبنائنا الطلاب ولضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي.