رئيس الوزراء الياباني يلتقي نظيره الفيتنامي

يجري رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا محادثات مع نظيره الفيتنامي فام مينه تشينه في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث من المتوقع أن يناقشا سبل تعزيز التعاون الأمني ​​وكذلك المساعدة في التعافي الاقتصادي بعد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه من المتوقع أن يدعو كيشيدا -الذي يستضيف أول زعيم أجنبي له منذ توليه منصبه، نظيره الفيتنامي للعمل معا من أجل تحقيق منطقة "حرة ومفتوحة بين المحيطين الهندي والهادئ"، حيث تعمل الصين على زيادة نفوذها، وفقًا لمسؤولين يابانيين.

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال اجتماع أمس الثلاثاء، اتفق وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي ونظيره الفيتنامي الجنرال فان فان جيانج على "المعارضة الشديدة" للمحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المياه الإقليمية، دون ذكر اسم الصين صراحة.

وتأتي المحادثات بين كيشيدا وتشين بعد توقيع اتفاقية ثنائية في سبتمبر تتيح تصدير معدات وتكنولوجيا دفاعية يابانية الصنع إلى فيتنام.



