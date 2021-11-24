إنارة مقر هيئة الدواء المصرية بـ الأزرق الفاتح في الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات

شاركت هيئة الدواء المصرية، في الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات.

وتهدف المشاركة، التى جاءت بالتعاون مع شركة ايفا فارما، إلى إلقاء الضوء على أهمية تضافر جهود الدولة والمؤسسات والأفراد للعمل على الحد من مقاومة مسببات الأمراض لمضادات الميكروبات.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، إنارة مقرها باللون الأزرق الفاتح، في إطار حملة Go Blue التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، كما نظمت الهيئة عدة فعاليات توعوية عن خطورة حدوث مقاومة المضادات الحيوية وأسبابها وكيفية تجنبها.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لرفع الوعي المجتمعي والمؤسسي، والتوعية بخطورة مقاومة مضادات الميكروبات وآثارها السلبية على صحة الفرد والمجتمع والدول.