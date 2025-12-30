منافسة بين أندية أوروبية وسعودية على ضم مدافع ريال مدريد

أبدى نادي باريس سان جيرمان اهتمامًا جديًا بالتعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجير، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع ريال مدريد واقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لتقارير صحفية، يُعد تشيلسي من أبرز الأندية الراغبة في استعادة خدمات لاعبه السابق، مستفيدًا من العلاقة القوية التي تجمع الطرفين بعد تجربة ناجحة في “ستامفورد بريدج”.

كما دخلت الأندية السعودية على خط المنافسة، حيث يراقب النصر والهلال وضع اللاعب في إطار سعيهما لاستقطاب نجوم من الطراز العالمي. كذلك أبدى جلطة سراي التركي اهتمامه بضم روديجير وسط مطالب جماهيرية بإتمام الصفقة.

في المقابل، لم يحسم ريال مدريد قراره بشأن التجديد، مفضلًا انتظار نهاية الموسم لتقييم الحالة البدنية للاعب قبل اتخاذ القرار النهائي.