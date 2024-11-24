قال المستشار الإعلامي لحركة حماس طاهر النونو، إن قطر أكدت أنها لن تغلق مكتب الحركة في الدوحة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الدوحة تعيد النظر في دورها إزاء الوساطة في ظل مواقف الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أنه من حق قطر أن تدرس كيفية التعامل مع الأمر، مُكررًا أن قطر أعلنت أنها لم تطلب من أحد قيادات الحركة المغادرة.

ونوه بأن قيادات الحركة لم ينتقلوا إلى تركيا، موضحًا أن هناك زيارات يتم إجراؤها في إطار العمل السياسي، وهو أمر طبيعي تؤديه القيادة السياسية للحركة خارج قطاع غزة.

وأفاد بأن هذه الانتقالات من مكان لآخر لا تكون بغاية السكن، لكنها تأتي في إطار العمل الذي تنخرط فيه الحركة.

وردًا على سؤال «أين أنتم الآن»، أجاب النونو بأن بعضًا من قيادات الحركة موجودون في الدوحة، وهناك منهم من يزور تركيا حاليًّا، موضحًا أنهم موجودون في كل مكان كما هو حال الشعب الفلسطيني وتحديدًا اللاجئين.

وجدّد النونو، التأكيد على أن مكاتب حركة حماس لم يتم إغلاقها.