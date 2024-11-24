تفتح مبادرة "ليلة رقص معاصر" في دورتها الثامنة فعالياته في الثامنة، مساء بعد غد الثلاثاء، على مسرح نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون بالهرم، وذلك من خلال العرض البريطاني "قبل حلول الليل"، تصميم وإخراج دانييلا ديليرسي.

"ليلة رقص معاصر" هي مبادرة مستقلة بدأت في القاهرة قبل 11 عامًا، مخصصة للرقص المعاصر، تتضمن مزيجًا من العروض والفيديوهات المتنوعة التي تم تصميمها من قبل مصممي رقص مصريين ودوليين يمثلون دول فرنسا، إنجترا، ألمانيا، إيطاليا، وذلك ابتداء من الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل، ما بين القاهرة والإسكندرية، ولأول مرة بمحافظة المنيا.

ويتضمن برنامج فعالية ليلة رقص معاصر 4 برامج رئيسية، وهي برنامج كمت، للعروض الاحترافية التي قدمت بمصر خلال العامين الماضيين، وبرنامج الإقامات الفنية، حيث يتم اختيار مجموعة من الفنانين سواء من مصر أو العالم للإقامة بالقاهرة لمدة شهرين، حيث يتعاون المصممون مع راقصين مصريين لتقديم عروض نتاج فترة الإقامة الفنية، تقدم العروض على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

كما يتضمن البرنامج برنامج للندوات يضم 4 موضوعات تناقش تحديات الفنانين ومنتجي العروض بمصر، وذلك بمعهد جوتة بالتحرير، ويختتم البرنامج عروض بالقاهرة ببرنامج "خطوة أولى"، والذي يهدف إلى منح مجموعة من المواهب الجديدة في مجال الرقص المعاصر الفرصة لمشاركة مفاهيمهم الجديدة ومشروعاتهم الفنية مع الجمهور.