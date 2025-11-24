قومى المرأة بالشرقية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب لتشجيع السيدات على المشاركة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قامت عضوات المجلس القومى المرأة بالشرقية، بجولة على مدارس المحافظة لمتابعة العملية الانتخابية، وحث السيدات على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب.

وأفادت عضوات المجلس أنه ومنذ فترات طويلة يقوم المجلس بعدد من الأنشطة والفاعليات من أجل تعزيز المشاركة السياسية للسيدات.

ويصل إجمالي عدد الناخبين ممن لهم الحق بالتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الشرقية 4 ملايين و884 ألف و104 ناخبين وناخبات، يدلون بأصواتهم أمام 975 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

ويتنافس 253 مرشحا على المقاعد الفردية المخصصة لمحافظة الشرقية، وذلك في 9 دوائر انتخابية تشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تمثل 21 مقعدا بالنظام الفردي، ومثلها بنظام القائمة ضمن قطاع شرق الدلتا، والذي يضم محافظات (الشرقية - دمياط - بور سعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء).