ترامب يقول إنه في موقف جيد في قضية إجراءات عزله بمجلس الشيوخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في "موقف جيد للغاية" قبيل المحاكمة في قضية إجراءات عزله بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مضيفا أن زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل يمكن أن يفعل "أي شيء يريده".

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن ترامب قوله للصحفيين في منتجع "مارا لاجو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا اليوم الثلاثاء "لدينا الأغلبية .. والأمر يرجع إلى ميتش ماكونيل".

وأشاد ترامب بماكونيل، السياسي الجمهوري الذي ينحدر من ولاية كينتاكي، ووصفه بأنه "رجل طيب للغاية، رجل عادل للغاية".

وتبني مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مادتين في اتهام ترامب في إطار التحقيق الذي يستهدف عزله، وذلك في أعقاب تحقيق في مزاعم حجب الرئيس مساعدات عسكرية لأوكرانيا في محاولة للحصول على معلومات ضارة سياسيا بمنافسة الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

وصوت النواب يوم الخميس الماضي بالأغلبية لصالح توجيه اتهامين لترامب أحدهما بإساءة استخدام سلطته والآخر بعرقلة عمل الكونجرس.

وتابع ترامب عن الديمقراطيين في مجلس النواب "لقد عاملونا بطريقة ظالمة للغاية والآن يريدون العدل في مجلس الشيوخ".

وهاجم ترامب نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ووصفها بأنها "يائسة" وأنها "تكره كل الأشخاص الذي صوتوا لصالحي وللحزب الجمهوري.. بعض الناس يعتقدون أنها لا تعرف ما الذي تفعله.. الكثير من الناس يعتقدون هذا".