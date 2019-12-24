الاتحاد الأوروبي يتعهد ببحث زيادة المساعدات المالية لزيمبابوي خلال عام 2020

تعهد الاتحاد الأوروبي ببحث زيادة المساعدات المالية إلى زيمبابوى خلال العام القادم، وذلك فى ضوء الإصلاحات التي تنفذها حكومة زيمبابوى.



وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى زيمبابوي تيمو أولكونين - في تصريح لصحيفة (هراري تريبيون) - أن "الاتحاد يرغب في مناقشة مسألة تقديم المزيد من المساعدات المالية إلى زيمبابوى خلال العام القادم"، وقال "إن زيمبابوى تقوم بدور هام في المفاوضات بين الاتحاد ودول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي، وسوف نبحث خلال العام القادم مستقبل المشاركة المالية مع زيمبابوي فى ظل الوضع العام فيها".



وأشار السفير الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم 320 مليون دولار في شكل معونات إنسانية ومساعدات لتحقيق التنمية في زيمبابوي، مضيفا أن زيمبابوي لعبت دورا حاسما في المفاوضات الرامية إلى تجديد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا ودول منطقة البحر الكاريبى والمحيط الهادى خلال العام القادم.



وتابع: إن هناك مفاوضات جارية لعقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول شرق وجنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن إجراء حوار أمر ضرورى بالنسبة للعلاقات بين الاتحاد و زيمبابوى، وأن إجراء إصلاحات فى زيمبابوي يمكن أن يسمح بزيادة الفرص والاستثمارات.