رئيس هيئة الأركان السوداني يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع الدول الصديقة

أكد رئيس هيئة الأركان بالسودان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، حرص بلاده على تطوير علاقاته مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، في مجالات التعاون العسكري المختلفة.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن الفريق أول محمد عثمان الحسين، التقى العقيد الركن عبداللطيف بن عبدالله، الملحق العسكري للممكلة العربية السعودية في السودان، والمقدم الركن قورو شاران الملحق العسكري لجمهورية الهند بالسودان، كل على حدة.

وبحث اللقاءان إمكانية توظيف الفرص المتاحة لتطوير العلاقات والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب، في مختلف مجالات العمل العسكري.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بعلاقات التعاون بين السودان والمملكة العربية السعودية والتطور المضطرد الذي تشهده، خاصة وأن القوات المسلحة تشارك ضمن قوات التحالف العربي، لإعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة.

وفي سياق آخر، تعهد رئيس هيئة الأركان السوداني، بتوفير احتياجات قوات الدفاع الجوي، ومتطلبات أفرادها المادية والمعنوية.

جاء ذلك خلال تفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الجسين، قيادة قوات الدفاع الجوي بالخرطوم، في أول زيارة للقوات، بعد انفصالها كقوة رابعة ضمن منظومة القوات والمسلحة، وفقا لقرارات إعادة هيكلة القيادة الشهر الماضي.

من جانبه، أكد اللواء الركن عبد الخير عبدالله ناصر قائد قوات الدفاع الجوي بالسودان، جاهزية قواته للاضطلاع بمهامها وواجباتها على أكمل وجه، وبذل الجهود من أجل تطوير العمل في كافة المجالات.

ورافق رئيس هيئة الأركان السوداني، خلال الزيارة، نائبه للإمداد الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان، وقائد القوات الجوية الفريق الركن عصام سعيد كوكو، وعدد من مديري الإدارات وقادة الوحدات.

وافتتح الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، خلال الزيارة، المجمع الاستهلاكي لأفراد الدفاع الجوي، والذي تشرف عليه المؤسسة التعاونية الوطنية.