حى مصر القديمة: لن يتم قبول أي مستندات بعد الموعد المحدد





أعلنت رئاسة حي مصر القديمة، عن فتح باب قبول المستندات الدالة على الإقامة لمن سبق حصره في منطقة "إسطبل عنتر" بدائرة حي مصر القديمة، على أن يتم الانتهاء من تسليم الأوراق الخميس المقبل.

وطالبت رئاسة الحى المواطنين بتقديم مستندات كل عقار مجمعة على حدة، ولن يتم قبول أية مستندات بعد الموعد المحدد.

يأتي ذلك، في إطار خطة محافظة القاهرة، للتخلص من العشوائيات، ونقل سكانها لمناطق حضارية آمنة، في مشروعات سكنية، نفذتها المحافظة، بالتعاون مع "صندوق تحيا مصر"، وصندوق "تطوير العشوائيات"، بوزارة الإسكان، حيث تعد منطقة "اسطبل عنتر"، من عشوائيات حي مصر القديمة.

في سياق متصل، تواصل أجهزة الحي، بإشراف من اللواء علاء خليل، رئيس الحي، أعمال إزالة وإخلاء سكان منطقة سور مجرى العيون، فى إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات.