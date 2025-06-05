القسام وسرايا القدس تعلنان استهداف عسكريين إسرائيليين وجرافة بغزة

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، الخميس، استهداف جرافة عسكرية وعسكريين إسرائيليين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، أن مقاتليها استهدفوا برج جرافة "D9" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق مرتجى بمنطقة معن جنوب خان يونس.

في السياق ذاته، بثت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مشاهد لاستهداف عسكريين إسرائيليين جنوب شرق المدينة، باستخدام عدد من قذائف الهاون، وذلك بالتعاون مع "لواء العامودي" التابع لكتائب "شهداء الأقصى".

ولم تذكر الفصائل مزيدا من التفاصيل، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحوادث حتى الساعة 14:35 ت.ج.

تأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

اكتب إلى مارينا نبيل