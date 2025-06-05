نادي قطر يُعلن رحيل بيرسي تاو

أعلن نادي قطر القطري، اليوم، رحيل لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي وعدم تجديد الإدارة للعقد الذي امتد لمدة 6 أشهر فقط.

وكان تاو قد انضم إلى نادي قطر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من النادي الأهلي المصري، في صفقة قصيرة الأجل، حيث شارك مع الفريق في 10 مباريات، اكتفى خلالها بصناعة 4 أهداف دون أن ينجح في هز الشباك.

وبعد انتهاء ارتباطه بالنادي، بات تاو صاحب الـ31 عامًا لاعبًا حرًا يحق له التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

قرار عدم تجديد التعاقد مع تاو يأتي ضمن سياسة إعادة الهيكلة التي بدأها نادي قطر استعداداً للموسم الجديد، في ظل سعي الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر جديدة أكثر فاعلية على المستويين الفني والتكتيكي.