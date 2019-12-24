باسم مرسي يقود هجوم الإنتاج الحربي أمام الزمالك

أعلن مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة الزمالك اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد السلام.

ويدخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد مجدي، محمود البدري، معاذ الحناوي وأحمد شديد قناوي.

خط الوسط: محمد عادل، محمد بازوكا، علاء سلامة ومحمود عادل.

الهجوم: موسى دياورا وباسم مرسي.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد رجب، إبراهيم عبد الخالق، علي فتحي، أحمد يحيى، ممادو نياس، وهاب آنان ومحمد فييرا.