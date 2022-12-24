يقوم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان غدا الأحد بتلاوة رسالته التقليدية "بركة المدينة وبركة العالم" بعد قداس عيد الميلاد بالتقويم الغربي مباشرة (في الثانية عشرة ظهرا).



ويقدم رأس الكنيسة الكاثوليكية هذه المباركة وهى "أوربي إي أوربي" بصورة تقليدية وتعنى مباركة المدينة والعالم.



ويعفي البابا المؤمنين من عقاب خطاياهم إذا فعلوا الكفارة (أي الاعتراف) من قبل أو حصلوا على الغفران عبر الصلاة.



من المتوقع أن يوجه البابا في خطابه رسائل سلام وإدانة للحروب في العالم وخاصة في أوكرانيا.



بعد عامين من تفشي كورونا يتوقع عودة عشرات الآلاف من المؤمنين مرة أخرى إلى ساحة القديس بطرس في روما.