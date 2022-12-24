مؤسسة العربي لتنمية المجتمع تكرم المتفوقين من ذوى الهمم

• صباح العربي: هم نجوم الإبداع والتحدي

كرمت مؤسسة العربى لتنمية المجتمع أصحاب المواهب من ذوى الهمم بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلى، فى احتفالية نظمها المجلس القومى لذوى الإعاقة، بحضور عدد من قيادات الدولة ومسئولى الأزهر الشريف ووزارتى التربية والتعليم والداخلية والتضامن الاجتماعى.



وقدمت العربي، هدايا لـ25 طالبا متفوقا دراسيا، شملت 20 جهاز لاب توب، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات التي تساعدهم على التحصيل والتعلم؛ تحفيزا لهم على استمرار النجاح والإبداع



وأكدت صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، أن أصحاب الهمم هم نجوم الإبداع والتحدي، ودائما قادرون على الإنجاز وتحقيق الطموحات والأحلام التي يعجز عنها الكثيرون، مضيفة أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضعهم في بؤرة اهتمامها وتسعى لتقديم كل أنواع الدعم لتنمية قدراتهم في شتى المجالات.



وأوضحت أن منح الفرص الكاملة لأصحاب الهمم سيحدث تغييرا ايجابيا في المجتمع وهي ما تبحث عنه الدولة من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية المختلفة التى تطلقها خلال السنوات الماضية.



وذكرت أن مؤسسة العربى لتنمية المجتمع تسعى من خلال أنشطتها للمشاركة مع أصحاب الهمم في العديد من الفعاليات التي تساهم في إسعادهم وتحفيزهم على الإبداع والتفوق.



وأكدت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي، أن المؤسسة دائما تفتخر بأبناء الوطن من ذوى الهمم وخاصة من يحقق ذاته، ويثبت قدرته على التحدى ومواجهة الصعاب والتغلب عليها، مردفة: "تحرص مؤسسة العربي لتنمية المجتمع على مشاركة أصحاب الهمم في نجاحاتهم وإنجازاتهم؛ تكريما لهم، وهو واجب وطني بل هي من الأولويات الهامة".



وعن مساهمات مؤسسة العربي في المجتمع، قالت العربي: "تتعدد محاور المساهمات التي تقوم بها مؤسسة العربي من تكافل اجتماعي بمختلف أشكاله وصوره، والتمكين الاقتصادي بإقامة مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر غير القادرة، بالإضافة إلى إنشاء المدارس والمعاهد والمكتبات العلمية والثقافية والعمل على تطويرها من خلال محور التعليم، والرعاية الطبية والصحية من خدمات كشف وفحوصات طبية وعمليات جراحية لغير القادرين، بالإضافة للتبرع بالأجهزة الطبية والكهربائية للمستشفيات التى تقدم خدمة مجانية للمواطنين من خلال محور الصحة، وأيضا توفير مياه الشرب النقية عن طريق حفر الآبار وتطوير محطات المياه من خلال مشروعات التنمية المستدامة، إلا أن المحور الأقرب إلى قلوبنا ودائما يساعدنا هو المشاركة مع أصحاب الهمم والتواجد معهم".