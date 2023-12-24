 مدرب فيوتشر: واثقون في تحقيق كأس السوبر - بوابة الشروق
الأحد 24 ديسمبر 2023 5:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مدرب فيوتشر: واثقون في تحقيق كأس السوبر

الشروق
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 4:51 م | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 4:51 م

أكد ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لمودرن فيوتشر ثقته في فريقه على تحقيق بطولة كأس سوبر الأبطال، المُقرر إقامتها في الإمارات، اعتبارًا من غدٍ الإثنين.

وقال ريكاردو فورموسينيو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص مباراة مودرن فيوتشر أمام بيراميدز: "استعدينا بشكل جيد للبطولة، ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، ونتطلع لتقديم مباراة قوية".

وأضاف: "جميع لاعبي فريقي جاهزين للمباراة، لعبنا خلال 18 يوم 5 مباريات، أمر صعب للغاية خاصة أننا لعبنا مباراتين منهم خارج مصر، ولكن جميع العناصر جاهزة لمواجهة بيراميدز".

وأتم ريكاردو فورموسينيو تصريحاته قائلًا: "بيراميدز فريق قوي، ويمتلك عناصر قوية ومدير فني جيد للغاية.. أتمنى أن تكون المباراة قوية وتليق باسم الكرة المصرية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك