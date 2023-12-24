تشاد تتبنى دستورا جديدا استعدادا للعودة إلى الديمقراطية

وافق التشاديون على دستور جديد يقول الحكام العسكريون للدولة الواقعة في وسط إفريقيا، إنه سيمهد الطريق لإجراء انتخابات والعودة إلى الحكم المدني.

وتظهر النتائج الأولية أن 86% من الأصوات تم الإدلاء بها هي لصالح القوانين الجديدة التي تركز المزيد من السلطة في يد رئيس الدولة، حسبما قال ليمان محمد، رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن الاستفتاء في بيان متلفز اليوم الأحد.

وأضاف محمد أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 64%، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت المعارضة قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، على أمل أن يؤدي انخفاض نسبة إقبال الناخبين إلى تقويض شرعية الرئيس المؤقت محمد ديبي.

ويقول منتقدون إن ديبي يعرقل العودة إلى الديمقراطية، بينما يسعى لتمديد حكم عائلته المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود في الدولة الفقيرة المنتجة للنفط.

وجرى تعيين ديبي (39 عاما) رئيسا مؤقتا من جانب الجيش في أبريل 2021 بعد مقتل والده إدريس ديبي على أيدي المتمردين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في البداية بعد تولي محمد ديبي السلطة، في أكتوبر من العام المقبل.