رسالة اعتذار من فتوح للجماهير بعد تجديد عقده مع النادي

تحدث أحمد فتوح نجم نادي الزمالك عن تجديد عقده مع القلعة البيضاء والذي تم الإعلان عنه مساء الأحد، حيث وجه اللاعب رسالة اعتذار للجماهير عما بدر منه الفترة الماضية.

وكان موقع "الشروق" قد انفرد بالتأكيد على أن هناك شرط وحيد يفصل فتوح عن إعلان تجديد عقده رسمياً وهو إعلان اعتذاره بشكل واضح وصريح.

وقال اللاعب عبر حسابه على "انستجرام": "جمهور الزمالك العظيم.. شريك الحلم وكل لحظة نجاح، أتشرف اليوم بالإعلان عن تجديد تعاقدي مع بيتي نادي الزمالك، العظيم، لتستمر الرحلة سنوات قادمة، ولنستكمل سويا من الآن الدفاع عن طموحات جماهيرنا وإعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل على الجميع".

وتابع: "وبكل التقدير للجميع اعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة، وزملائي سواء من أخواتي الكبار كباتن الفريق أو أخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية ونستمر تحت شعار الزمالك أولا".

وأضاف اللاعب: "وتقبلت كل العقوبات والخصومات وأي قرارات لإثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا، توكلنا على الله.. عاش الزمالك.. عاش الزمالك.