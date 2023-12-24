غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من الغارات العنيفة على منطقة اللبونة في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "تعرضت أيضا صباح اليوم أطراف بلدة عيترون لقصف مدفعي معاد مصدره مرابض العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشارت إلى أن "العدو الإسرائيلي أطلق الليل الفائت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وحلق الطيران الاستطلاعي حتى صباح اليوم فوق قضاء صور" لافتة إلى أنه "في ساعات الفجر الأولى، أطلق العدو الاسرائيلي من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، نيران رشاشاته على أطراف البلدة".

وقالت الوكالة إن "حركة النزوح في اتجاه المناطق الآمنة من القرى الجنوبية التي تتعرض للاعتداءات اليومية بإزدياد يومي حسب احصاءات وحدة إدارة الكوارث الطبيعية في اتحاد قضاء صور.

وأوضحت أن "أكثر المناطق المقصودة مدينة صور حيث يوجد خمسة مراكز معتمدة لاستقبال النازحين كناية عن مبان للمدارس الرسمية استعمل نصفها للنازحين والأخر للتعليم، وهو يضم إضافة لتلامذته تلامذة المدارس المقفلة في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة الحدودية مع فلسطين المحتلة".

وأشارت إلى أن احتياجات النازحين بازدياد مع هطول المطر والمناخ البارد.