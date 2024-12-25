

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الدوري المصري في الموسم الحالي مختلف ولن يكون سهلًا، وكل الفرق تلعب بكامل قوتها منذ انطلاق المسابقة، وكل فريق أصبح يُقاتل من أجل حصد النقاط، مشيرًا إلى أن مستوى الفريق الأبيض طبيعي لأن كريستيان جروس لا زال يستكشف الأمور.

قال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: "اسكواد الزمالك في 2019 مع جروس كان أقوى بكثير، وكان يلعب المدرب وقتها بطريقة مختلفة، والمدرب لعب اليوم بطريقة لعبة مختلفة، واعتمد على الكرات الطولية الغير مُعتادة على الفريق، بالإضافة إلى عدم التوفيق في التغييرات".

أضاف: "الزمالك بدأ الاعتماد على الكرات الطولية وقام بسحب ناصر منسي والدفع بالجزيري، وكان من الممكن الأفضل بقاء حسام أشرف مع منسي طالما جروس سيعتمد على الكرات الطولية، كان الأنسب استمرار نفس التشكيل الذي لعب به في اللقاء السابق".

واصل: "الزمالك في فترة انتقالية من أجل بناء فريق جديد، والأندية التي تلعب على بطولات لابد أن تقوم بالدعم بصفة مستمرة، وجوميز كان في فترة انتقالية وتوج بالبطولات، وكان معه نفس الاسكواد الذي يشتكى منه جروس، والمدرب السويسري لازال يكتشف الأمور الفنية".

أكمل: "كونراد ليس هو اللاعب المُقنع الذي يستطيع قيادة الفريق، والزمالك لم يستفد بشكل مثالي من الصفقات، ومنذ إصابة محمود بنتايك لا يوجد عنصر مؤثر، وهناك لاعبين كلفت خزينة الزمالك كثيرا ولم يتم الاستفادة منهم".