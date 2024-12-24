الفنان محمد التاجي يخضع لعملية جراحية

أعلن الفنان محمد التاجي دخوله غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، دون أن يكشف تفاصيلها، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه على موقع «فيسبوك».

وقال محمد التاجي في الفيديو:«داخل أعمل عملية جراحية، بس مش حابب أكشف تفاصيل عن العملية.. ادعولي».

يشار إلى أن محمد التاجي شارك في الموسم الرمضاني الماضي، ضمن أبطال مسلسل «العتاولة»، إلى جانب كلا من أحمد السقا، وطارق لطفي، ومي كساب، وزينة، وباسم سمرة، ونهى عابدين، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، وهدى الإتربي، ومريم الجندي، وأحمد كشك، ومصطفى أبو سريع، وزينب العبد، وفريدة سيف النصر، وهو من تأليف هشام هلال، ومحمود شكري، وحسام حلمي، وإخراج أحمد خالد موسى.