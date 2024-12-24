 سوريا: تعطيل المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس المقبلين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: تعطيل المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس المقبلين

وكالات
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:54 ص

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال السورية، اليوم الثلاثاء، تعميمًا ‏بتعطيل المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 ‏ديسمبر 2024.‏

وكتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تُمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 ديسمبر 2024، وتراعي الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل».

ويحتفل الكاثوليك بعيد ميلاد المسيح في 25 ديسمبر من كل عام، في حين تحتفل معظم الكنائس الأرثوذكسية بالمناسبة ذاتها في 7 يناير.

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