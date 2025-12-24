قررت المحكمة الاقتصادية، تحديد جلسة 29 ديسمبر الجاري كأولى جلسات نظر محاكمة التيك توكر "مداهم" في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت جهات التحقيق أحالت صانع المحتوى "مداهم" للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامه ببث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "مداهم" تهمة إنشاء حسابات إلكترونية بهدف بث محتوى يتنافى مع القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق المختصة قررت التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم" بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه حصل عليها من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام.

وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى "مداهم" – مقيم بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية – لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات والدراجات النارية، وتأسيس الشركات).

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبًا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.