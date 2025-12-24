قال الإعلامي أسامة كمال، إن المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها يوم الجمعة، وسط حالة من التفاؤل الواضح بين اللاعبين والجهاز الفني خلال التدريبات.

وأضاف في برنامجه مساء dmc المذاع عبر شاشة dmc، مساء الأربعاء، أن حالة التفاؤل داخل معسكر المنتخب تتناقض مع موجة الانتقادات التي طالت أداء الفريق عقب مباراة زيمبابوي، مؤكدًا أن الأهم في بداية المشوار هو تحقيق الفوز، حتى وإن تأخر أو جاء أمام منتخب يُصنَّف أضعف فنيًا، مشيرًا إلى أن حصد النقاط الثلاث يظل الهدف الأساسي في افتتاح البطولات الكبرى.

وأوضح أن الانتقادات المبالغ فيها لا تبدو منطقية، خاصة إذا ما قورنت ببدايات سابقة للمنتخب، مستشهدًا بالبطولة الماضية التي تعادل فيها المنتخب بصعوبة مع موزمبيق في المباراة الأولى، ثم استمرت النتائج المتذبذبة حتى الخروج المبكر من البطولة.

وانتقد كمال بعض الأصوات التحليلية التي هاجمت أداء المنتخب، معتبرًا أن من غير المقبول التقليل من الفريق على يد محللين سبق لهم الفشل في تجارب تدريبية سابقة، مؤكدًا أنه يترك التقييم الفني التفصيلي للمتخصصين، حسب تعبيره.

وتابع: "مش منطقي إن محلل في الاستوديو ينتقد أداء المنتخب، وهو نفسه كان مدرب وفشل".

ووجّه أسامة كمال رسالة مباشرة إلى المدير الفني الكابتن حسام حسن، مؤكدًا أن الشارع الرياضي المصري ينتظر التتويج بكأس الأمم الأفريقية، خاصة بعد الصدمة التي تعرض لها الجمهور في بطولة كأس العرب، وعدم قدرة الجماهير على تحمل إخفاق جديد.

وأكد على دعم المنتخب في مشواره، مشيرًا إلى أن البطولة غائبة عن مصر منذ 15 عامًا، وأن الجماهير تأمل في إنهاء العام بإنجاز كبير يُسعد المصريين، قائلًا: نحن مع منتخبنا، ونثق في قدرته على استكمال المشوار حتى التتويج.