قال السفير ياسر هاشم القنصل المصري في الرياض، إن العملية الانتخابية الخاصة بالدوائر الـ19 الملغاة في انتخابات مجلس النواب انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للسعودية، وسط مشاركة واضحة من أبناء الجالية المصرية، رغم أن اليوم يعد يوم عمل رسمي داخل المملكة.

وأضاف في تصريحات خلال متابعته لسير العملية الانتخابية بمقر السفارة المصرية في الرياض، وذلك، خلال لقاء مع جمال الوصيف مراسل قطاع الأخبار، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المواطنين المصريين توافدوا من مختلف محافظات المملكة، بما في ذلك مناطق خارج نطاق الرياض مثل الدمام والقصيم، في مشهد يعكس حرصهم على إنجاح العملية الانتخابية والمشاركة في اختيار مجلس نواب يعبر عن إرادتهم الحقيقية.

وأكد أن اللجنة الانتخابية نسّقت بشكل كامل مع سلطات الأمن السعودي، خاصة الأمن الدبلوماسي، لتأمين دخول الناخبين وتنظيم عملية التصويت داخل مقر السفارة، مشيرًا إلى أن فرق العمل اكتسبت خبرة كبيرة من المراحل السابقة، ما أسهم في إتمام إجراءات التسجيل والتصويت بسهولة ويسر، حيث لا تستغرق العملية بأكملها أكثر من 3 دقائق للناخب الواحد.

وذكر أن عملية التصويت تتم عبر عشر صناديق مخصصة للدوائر الـ19، جرى توزيعها وفقًا للكثافة التصويتية وطبيعة كل دائرة، مع إمكانية إضافة صناديق جديدة حال الحاجة.

وأكد أن العملية منظمة بالكامل وتُدار وفق تعليمات وزارة الخارجية، مع استمرار تقديم الخدمات القنصلية الطارئة والإنسانية دون تأثر بسير الانتخابات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من التصويت في 31 مقرًا باليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن التصويت مستمر في 108 مقار لاستقبال المصريين المقيمين بالخارج لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.