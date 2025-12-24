بابا الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق نار عالمي لمدة 24 ساعة بمناسبة عيد الميلاد

دعا رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، إلى وقف إطلاق نار لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء العالم، وخصوصا في الحرب الروسية الأوكرانية، بمناسبة عيد الميلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الثلاثاء، خلال مغادرته مقر إقامته في بلدة "كاستل غاندولفو" قرب العاصمة الإيطالية روما متوجها إلى الفاتيكان.

وقال البابا: "من الأمور التي تحزنني حقا هو رفض روسيا لوقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد".

وأضاف: "أناشد مجددا جميع أصحاب النوايا الحسنة، فليتم احترام وقف إطلاق نار لمدة 24 ساعة في أوكرانيا وجميع أنحاء العالم، على الأقل في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بميلاد عيسى".

وفي إشارة إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، قال البابا: "ما زالوا يحاولون الاحتفال بعيد في خضم وضع هش للغاية، ونأمل أن يحرز اتفاق السلام تقدما".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وفقا لخطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكونة من 20 بندا.

وخلّفت الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي بغزة في 8 أكتوبر 2023، نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار كبير قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.​​​​​​​