مسئول ياباني: الشراكة الوثيقة ضرورية لمنع حدوث حالة طوارئ في تايوان

قال وزير العدل الياباني السابق الذي يزور تايوان، اليوم الأربعاء، إنه من المهم أن يعزز التعاون الثنائي الأوثق قدرات الدرع المشتركة لمنع وقوع "حالة طوارئ في تايوان".

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية، أن كيسوكي سوزوكي العضو بمجلس النواب، الذي شغل منصب وزير العدل خلال ترأس شيجيرو إيشيبا رئاسة الوزراء، الذي ينتمى للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، أدلى بهذا التعليق خلال فعالية صحافية في تايبيه في ختام زيارته التي استمرت 3 أيام لتايبيه.

وقال سوزوكي، إنه خلال الزيارة التقى هو ووفده بالرئيس التايواني لاي تشينج تي ونائب الرئيس هسياو بي كيم وعمدة تايوان تشيانج وان- ان.

وأضاف، "لقد تبادلنا الآراء بشأن سبل تعزيز العلاقات بين تايوان واليابان، كما تطرقنا إلى قضايا ذات صلة بآخر الأحداث الإقليمية ".

وأوضح دون تفاصيل "لقد توصلنا إلى أنه من أجل التأكد من عدم وجود وضع طارئ في تايوان، علينا أن نعزز قدراتنا للردع".