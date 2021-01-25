- وزير الدفاع السوداني: يجب أن تستعجل إثيوبيا في سحب ما تبقى لها من قوات ومستوطنات داخل السودان..



قال وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، إن التفاوض جزء من العمل الدبلوماسي في حالة النزاعات، مؤكدًا أنه لا يوجد نزاع فيما يتعلق بالحدود مع إثيوبيا.



وأضاف ياسين، في مقابلة خاصة لفضائية «العربية»، مساء اليوم الاثنين، أن القضية الجوهرية في الأمر تتعلق بكيفية توضيع العلامات على الحدود المرسومة مسبقًا ومتفق عليها دوليًا، منوهًا بأن السودان تشارك في لجنة رفيعة المستوى منوطة بقضايا الحدود بين البلدين.



ولفت إلى أنه تم الاجتماع مع اللجنة في شهر مايو الماضي، مضيفًا أن السودان يحاول حل المشكلة الأساسية وليس التبعات، على عكس الإثيوبيين.



وأكد أنه لا رجعة من انتشار القوات المسلحة داخل الأراضي السودانية، رافضًا بشدة شرط إثيوبيا الخاص بأنها لن تعود للتفاوض إلا بعد العودة للمناطق التي كانت تتمركز فيها وانسحاب الجيش السوداني.



وناشد وزير الدفاع السوداني، إثيوبيا ضرورة الاستعجال في سحب ما تبقى لها من قوات ومستوطنات موجودة لها داخل الأراضي السودانية.





