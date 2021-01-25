الصحة العالمية: أكثر من 577 ألف إصابة بكورونا حول العالم منذ السبت

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 577 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المنظمة أن عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا حول العالم ازداد منذ يوم السبت بمقدار 577301 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بهذا المرض 97464094 حالة.

أما الوفيات المرتبطة بكورونا فتم تسجيل 13688 حالة منها خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عددها الإجمالي 2112689 حالة.

وبحسب إحصاءات المنظمة فقد سجل أكثر من 56% من حالات الإصابة الجديدة (323950) خلال الفترة نفسها في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، فيما تحتل أوروبا المرتبة الثانية (166047)، أما الثالثة فتأتي لجنوب شرقي آسيا (29198).

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تعرضا للإصابات بفيروس كورونا (24604325)، وتليها الهند (10654533)، والبرازيل (8753920)، وروسيا (3719400)، وبريطانيا (3617463)، وفرنسا (2985259)، وإسبانيا (2456675)، وإيطاليا (2455185)، وألمانيا (2134936)، وكولومبيا (1987418)، والأرجنتين (1853830)، والمكسيك (1732290).