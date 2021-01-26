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مسؤول أمريكي: بايدن ملتزم بوقف الانتهاكات الاقتصادية للصين

بايدن - ارشيفية
بايدن - ارشيفية
واشنطن - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 11:24 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 11:24 م
قالت جين بساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتبنى نهجا متعدد الأطراف في التعامل مع الخلافات التجارية مع الصين بما في ذلك تقييم الرسوم الجمركية العقابية التي يتم فرضها على السلع الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بساكي قولها في تصريحات صحفية إن بايدن ملتزم بوقف الانتهاكات الاقتصادية للصين "على جبهات عديدة".

وأضافت "إننا نبدأ بتبني خيار الصبر فيما يتعلق بعلاقتنا مع الصين".

كانت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد ذكرت أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة للصين.

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