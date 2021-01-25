وزيرة الصحة: زيادة إنتاج الأكسجين خلال الفترة الماضية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة زودت إنتاج الأكسجين، خلال الفترة الماضية، لافتة إلى البدء في امتلاك مخزون احتياطي من الأكسجين في الصعيد وشمال سيناء والدلتا.

وأضافت زايد، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الوزارة عملت على حوكمة استهلاك الأكسجين داخل مستشفيات العزل، فضلًا عن التأكد من معدلات الأكسجين السائل في كل أنحاء الجمهورية.

ونوهت إلى أن بعض المواطنين في الأقسام الداخلية يزيل ماسك الأكسجين ويتركه مفتوحًا؛ مما يتسبب في إهدار الغاز، مشيرة إلى تخصيص نظام مميكن أونلاين لمتابعة الأوضاع بالمستشفيات وعدد الأسرة المشغولة وتانك الأكسجين والأسطوانات.

وذكرت وزيرة الصحة أن النظام المميكن متاح للوزارة والرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ لمتابعة الاحتياجات وشكلها.