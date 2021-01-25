محافظ بورسعيد يهنئ رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ69

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة للواء ناصر حريز، مدير الأمن وإلى الضباط والجنود والأفراد، بمناسبة حلول الذكرى 69 لعيد الشرطة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود.

وأكد أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.