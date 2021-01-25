زيدان للاعبي الأهلي: الخطأ ممنوع في المونديال

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يؤمن محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، بقدرة الأهلي على تخطي فريق الدحيل القطري خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر بشهر فبراير المقبل.

ويلعب الأهلي يوم 4 فبراير المقبل ضد فريق الدحيل القطري، على أن يلتقي الفائز منهما مع بطل أوروبا بايرن ميونيخ الألماني.

وصرح زيدان الذي احترف بصفوف فرق هامبورج وفيردر بريمن وماينز وبروسيا دورتموند لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" الأهلي قادر على تجاوز فريق الدحيل، بالطبع هم أقوياء ولكن لاعبو الأهلي لديهم امكانيات رائعة تؤهلهم لتجاوز الفريق القطري".

وأضاف:" رسالتي للاعبي الأهلي هي أن الخطأ ممنوع في المونديال، عليهم أن يثقوا في أنفسهم وسيكون هناك دعم كبير لهم".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ويقام مونديال الأندية في قطر بالفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.