ماكتوميناي: التتويج بالدوري الإيطالي هو أجمل لحظة في مسيرتي

أكّد الدولي الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، نجم وسط نابولي، أن التتويج بلقب الدوري الإيطالي "السيري آ" في موسمه الأول مع الفريق يمثل "أجمل لحظة في مسيرته الكروية"، مشيدًا بدور المدرب أنطونيو كونتي وجماهير الفريق التي وصفها بـ"اللاعب رقم 12".

وانتقل ماكتوميناي (27 عامًا) إلى نابولي في صيف 2024 قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل نحو 25.7 مليون جنيه إسترليني، ونجح في ترك بصمة فورية بتسجيل 12 هدفًا في 34 مباراة، وهو أفضل سجل تهديفي له في مسيرته.

وقال ماكتوميناي في تصريحات لراديو "CRC" خلال معسكر الفريق في ديمارو:"الانخراط في أجواء الدوري الإيطالي كان سهلًا بفضل كونتي وزملائي الذين دعموني منذ لحظة وصولي. التتويج بالاسكوديتو كان أجمل لحظة في مسيرتي، لم أكن لأحلم بما هو أفضل."

وأضاف:"قبل 4 أشهر قلت لجماهير نابولي إنني أريد أن أهديهم اللقب، وبالعمل الجاد تحقق الحلم. لكن علينا الآن أن نركز على الموسم الجديد، فالفرق الكبيرة واللاعبون الكبار لا يشبعون من الألقاب."

وعن الاحتفال الجماهيري الكبير باللقب، قال النجم الاسكتلندي:"لم أكن أتوقع شيئًا بهذه الروعة. الموكب كان مذهلًا.الجمهور هو السبب الأول بعد الفريق والمدرب. لقد ساندونا في كل لحظة، في الانتصارات وحتى في الأوقات الصعبة."

واختتم:"أنا هنا في ديمارو لأول مرة، المرافق رائعة، والمرحلة الحالية مهمة جدًا لبناء الانسجام والعمل الجاد لموسم طويل مليء بالتحديات."