وجهت الفنانة نجوى إبراهيم، دعوة إلى الشاعر شوقي حجاب لإعداد برنامج جديد للأطفال في ظل انتشار الانترنت وتواجد الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي وعدم وجود برامج هادفة لهم.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، إنه تريد عودة الشاعر شوقي حجاب لتقديم برنامج، مضيفة: « يلا بينا نعمل برنامج جديد للأطفال»، ورد الآخير: «مستعد وأتمنى أن تكون هناك جهة إنتاج تتبنى الفكرة».

وانتقدت نجوى إبراهيم، تواجد الأطفال على الانترنت، قائلة: « الأطفال دلوقتى «عجزوا» وبيصعبوا عليا، لأنهم شايلين هموم الدنيا من خلال الإنترنت وشايلين أحزان.. ولما بتكلم مع طفلة عندها 8 سنين بحس إنها متطلقة مرتين».

وفي نفس السياق، وجه الشاعر شوقي حجاب الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في ظل مشروعات التنمية التي بدأت تظهر في مصر خلال الفترة الأخيرة.

واستكمل، أنه مدين للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «أنا مدين له بشيئين اللى عمله مع الإخوان فى 30 يونيو، وبراءته الشديدة مع الأطفال من ذوى الهمم ولازم الناس تشوف ما وراء هذا الشخص وياريت باقى الناس يكونوا بهذه القوة والمصرية».