تحطم طائرة عسكرية أمريكية أثناء محاولة الهبوط على حاملة طائرات

تحطمت طائرة "إف - 35 سي" بينما كانت تحاول الهبوط على حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة 7 بحارة، حسبما قالت البحرية في بيان.

ونُقل 3 من البحارة المصابين جوا إلى مستشفى في مانيلا بالفلبين، وهم فى حالة مستقرة. وتلقى 4 بحارة مصابين العلاج على متن حاملة الطائرات. وخرج الطيار بسلام وجرى إنقاذه بواسطة مروحية عسكرية.

ورفض متحدث باسم أسطول المحيط الهادىء القول ما إذا كان قد تم انتشال الطائرة. كما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث. وذكرت البحرية أنه يجرى حاليا التحقيق فى الحادث.

ووقع الحادث خلال عمليات طيران روتينية فى بحر الصين الجنوبي.