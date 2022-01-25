مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب يحدد 20 إبريل موعدا نهائيا للمشاركة في دورته ال 12

حددت الإدارة المنظمة لمهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب، يوم 20 إبريل موعدا نهائيا لتلقي الاعمال الراغبة في المشاركة بالدورة ال12 من المهرجان التي تعقد في الفترة من 26 مايو إلى 29 مايو القادم بالمغرب.

وأوضحت إدارة مهرجان مكناس لسينما الشباب،عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"،أن المهرجان سيخصص لجنة مشاهدة لإختيار أفضل الأفلام المشاركة بالدورة الثانية عشرة ممن تتوافر فيها الشروط التي أقرها المهرجان،وهى ضرورة أن يكون محتوى الفيلم مدته 20 دقيقة،مع ضرورة ترجمة الأفلام أو الصوت المصاحب لها باللغة العربية في حين كان المحتوى بلغة أخرى.

وكشفت إدارة المهرجان عن الجوائز التي ستمنح للأفلام الفائزة في ختام الدورة الثانية عشرة،وهى جائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل إخراج،والجائزة الكبرى جائزة" فلسطين للإبداع"وجائزة "مكناس للإبداع"وهى خاصة بمخرجي مكناس،وجائزة اختيار الجمهور وتتم عن طريق المنصات الرقمية.

يعد مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب أحد المهرجانات المغربية المهمة الموجهه والمخصصة للشباب من جميع أنحاء دول العالم،وتقام الدورة ال 12 هذا العام تحت شعار"المرأة والسينما".