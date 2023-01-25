وفاة طفل وإصابة والديه إثر حادث تصادم في شبرا الخيمة بالقليوبية

شهدت منطقة أسفل الدائري بمسطرد بشبرا الخيمة في القليوبية، حادث تصادم دراجة نارية وسيارة أسفر عن وفاة طفل "7 سنوات"، وإصابة والديه.



وكانت أجهزة أمن القليوبية، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة أسفل الطريق الدائري بمسطرد، ووجود حالة وفاة ومصابين.



وانتقلت أجهزة الأمن والمرور و3 سيارات إسعاف؛ لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية للطريق.



وتبين من التحقيقات، أن الطفل آدم محمد، 7 سنوات، توفي خلال محاولة إسعافه في استقبال مستشفى ناصر العام، وأصيب والده محمد السيد عبدالوهاب، باشتباه ما بعد الارتجاج، ووالدته راندا رضا باشتباه كسر في الحوض، وجرى نقلهما للعلاج في مستشفى ناصر العام.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.