 وفاة طفل وإصابة والديه إثر حادث تصادم في شبرا الخيمة بالقليوبية - بوابة الشروق
الأربعاء 25 يناير 2023 3:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو السيناريو الأفضل لنادي الزمالك؟
النتـائـج تصويت

وفاة طفل وإصابة والديه إثر حادث تصادم في شبرا الخيمة بالقليوبية

محمود عواد
نشر في: الأربعاء 25 يناير 2023 - 3:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2023 - 3:07 م
شهدت منطقة أسفل الدائري بمسطرد بشبرا الخيمة في القليوبية، حادث تصادم دراجة نارية وسيارة أسفر عن وفاة طفل "7 سنوات"، وإصابة والديه.

وكانت أجهزة أمن القليوبية، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة أسفل الطريق الدائري بمسطرد، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وانتقلت أجهزة الأمن والمرور و3 سيارات إسعاف؛ لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية للطريق.

وتبين من التحقيقات، أن الطفل آدم محمد، 7 سنوات، توفي خلال محاولة إسعافه في استقبال مستشفى ناصر العام، وأصيب والده محمد السيد عبدالوهاب، باشتباه ما بعد الارتجاج، ووالدته راندا رضا باشتباه كسر في الحوض، وجرى نقلهما للعلاج في مستشفى ناصر العام.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك