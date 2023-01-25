الصحف البرتغالية: طرد فيريرا من الزمالك

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نشرت عدد من الصحف البرتغالية، خبر رحيل جيسوالدوا فيريرا عن تدريب الزمالك بعد الخسارة القاسية للفريق أمس الثلاثاء أمام غزل المحلة في الأسبوع الـ15 من بطولة الدوري الممتاز.

وعنونت صحيفة (أبولا) البرتغالية :" طرد فيريرا من الزمالك".

وأشارت الصحيفة إلى قرار رئيس الزمالك مرتضى منصور بتوجيه الشكر لفيريرا ولجهازه المعاون، وتعين أسامة نبيه في منصب المدير الفني للفريق.

من جانبها قالت صحيفة (ريكورد) أن فيريرا رحل عن تدريب الزمالك بعدما واجه أزمة تعثر الفريق للمباراة الخامسة على التوالي دون أي انتصار في الدوري.

ونوهت الصحيفة إلى أن فيريرا عاد إلى الزمالك في أغسطس من العام الماضي - بعد فترة أولى في 2015 - بعد أن فاز بلقب بطولة الدوري وكأس مصر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة وبفارق 11 نقطة عن غريمه الأهلي المتربع على القمة بـ34 نقطة.